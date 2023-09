Gerry Scotti in "Caduta Libera": il report, un grosso guaio a Mediaset

Klaus Davi 13 settembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica di Klaus Davi su "chi sale" e "chi scende" in tv

KLAUS DAVI CHI SALE (“Quarta Repubblica”)

Buon avvio di stagione per Nicola Porro che lunedì col 5.67% ha battuto in termini di share Presa diretta su Rai 3, difesosi comunque bene col 4.28%. Dato non scontato vista l'ottima prova di Alessandro Barbero su La7 che affrontava il tema "democrazia e dittatura" arrivando al 5.53%. Terremoto e conseguenze geo-politiche, immigrazione e Islam in Italia: una scaletta che ha toccato le corde del bacino classico di "Quarta Repubblica" composto, secondo OmnicomMediaGroup, per lo più da un pubblico giovane tra 20/24 anni (8.6% di share), laureato (5.5%) e del Centro-Sud, con l'Emilia (7.4%) al top tra le grandi regioni. Considerando che siamo di fronte a un anno elettorale, Porro si presenta con una buona base di partenza.

CHI SCENDE (“Caduta libera”)

Nel duello dei game show del preserale, Rai 1 con Reazione a catena al 27.3% di share batte Caduta libera su Canale 5 che raggiunge il 16.9%. I quiz sono veri architravi della programmazione perché il loro andamento influenza i dati del prime time. Entrambi i format puntano sul significato delle parole ma mentre Liorni gioca più su sinonimi e assonanze, Scotti valorizza maggiormente la cultura generale dei concorrenti.