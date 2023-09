Fiorello, lezione a Conte e 5 Stelle: "A Roma più facciate che palazzi"

10 settembre 2023 a

Fiorello mattatore anche al Festival della Comunicazione di Camogli. Qui il conduttore di Viva Rai 2 inizia col botto, lanciando una chiara frecciata al Movimento 5 Stelle e al superbonus, suo cavallo di battaglia. "Questi gazebo non li usano neppure più alle primarie del Pd. Potevate rifarli con il bonus facciata. A Roma ci sono più facciate che palazzi". Tornando serio, o quasi, afferma che "chi abita a Camogli è fortunatissimo, esce di casa e fa il bagno in mare. Però per i 20 anni di matrimonio con mia moglie siamo andati a Portofino, bellissimo anche lì. Bellissimo pagare un caffè 10 euro".

Un'ironia che sembra far riferimento alla polemica dell'estate: gli scontrini folli. Reduce da diverse edizioni di Sanremo, Fiorello aveva detto di non partecipare più. Che Amadeus lo abbia sostituito con Gerry Scotti? "La foto di Amadeus con Gerry un indizio per il prossimo Sanremo? Perché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera".

"Ci sono dei problemi da risolvere": Fiorello, adesso la Rai trema

Poi la precisazione sulla sua possibile presenza: "Se Amadeus mi inviterà andrò solo l'ultima sera per dire ad Ama basta!". Intanto i suo sforzi si concentrano su Viva Rai 2: "Stiamo lavorando per fare Viva Rai2 al Foro Italico. Non c'è ancora l'ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre".