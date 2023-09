Gerry Scotti in Rai? La conferma del conduttore: "Mi serve un buon albergo"

08 settembre 2023 a

Gerry Scotti a Sanremo? Forse. Non si fa che parlare di Amadeus e di Gerry dopo una foto che li ritrae insieme. Sui social infatti il sospetto è che stia nascendo una potenziale partnership televisiva. A confermarlo anche Davide Maggio che ha riportato l’indiscrezione. Il sito ha rivelato alcune frasi pronunciate dal conduttore di Mediaset che non lascerebbero spazio a dubbi: "Ci voleva tanto a chiederlo: ‘Cosa vi stavate dicendo?’. Ve l’avremmo detto. A proposito: conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?".

Indizi che sembrano alimentare alla presenza di Gerry a Sanremo 2024. Non è comunque da escludere che un volto storico del Biscione possa giungere sul palco della kermesse musicale. In passato, Maria De Filippi è stata sia al fianco di Carlo Conti sia con Paolo Bonolis. Che sia la volta di Gerry Scotti e Amadeus? Una cosa è certa, in molti fanno il tifo per i due.

Addirittura c'è chi pensa al Sanremo del futuro. Amadeus, giunto alla sua ultima (così come più volte espresso da lui) edizione del Festival di Sanremo, potrebbe davvero lasciare il testimone a Gerry Scotti che, essendo un volto molto amato dagli italiani, non deluderebbe i telespettatori. Al momento però non c'è nulla di ufficiale.