Belve, Elly Schlein bidona Fagnani: le indiscrezioni sul "consiglio"

E alla fine la "Belva" resta a casa. Elly Schlein era nella lista degli ospiti "top" del programma di Francesca Fagnani ma qualcosa è andato nel verso storto. La segretaria del Pd infatti dopo aver dato l'assenso per la sua presenza, a quanto pare ha tirato il freno a mano. A quanto pare dopo l'anticipazione di Davide Maggio, la segretaria del Pd ci avrebbe ripensato, scegliendo la strada del silenzio. La natura spigolosa della trasmissione e forse anche le domande dirette e senza giri di parole della Fagnani, come riporta tvblog avrebbero cambiato i piani della Schlein.

La notizia è stata commentata su Twitter anche da Giuseppe Candela di Dagospia che ha cinguettato: “Elly Schlein salta ma il motivo sembra un altro, infastidita dall’uscita della notizia su Davide Maggio….bah“; tweet menzionato dallo stesso Davide Maggio che ha riportato: "Ah, se sapeste cosa è successo dopo il BOOM sulla sua partecipazione a Belve!!!". Insomma qualcosa evidentemente sarebbe andato nel verso storto.

A quanto pare alle orecchie della Schlein sarebbero arrivati consigli invitandola alla prudenza. Del resto il Pd deve fare i conti con i sondaggi che lo danno inchiodato tra il 20 e il 19 per cento. Non ci sono stati grossi cambiamenti da quando Enrico Letta guidava il partito. E forse la paura di una frase sbagliata in un programma come Belve ha fatto tirare i remi in barca alla Schlien che ricordiamolo si gioca tutto alle prossime Europee del 2024.