Elly Schlein senza soldi? Clamoroso: quanti sono gli esuberi nel Pd

Nuovi guai in casa Pd. Come riporta La Stampa, i dem sono alle prese con una serie di esuberi. Michele Fina, da pochi mesi tesoriere al Nazareno, si trova a gestire un problema che si trascina da diverso tempo. Più precisamente dal 2014, anno in cui è cominciata la progressiva cancellazione del finanziamento pubblico ai partiti, poi completata tre anni dopo. "Il Pd ha visto ridursi il proprio bilancio a un ottavo – spiega Fina – per questo si è trovato in difficoltà con i suoi dipendenti, che all’epoca erano 176".

Da quel momento è iniziata la cassa integrazione per crisi e poi per riorganizzazione. Al momento il numero stimato è di 89 dipendenti. "Il punto è che, di questi 89, senza ammortizzatori sociali noi potremmo pagare gli stipendi a una sessantina o poco più – calcola il tesoriere – quello è il numero a cui puntiamo in prospettiva. Ma ci arriveremo gradualmente, con pensionamenti ed esodi incentivati, in pieno accordo con i sindacati".

Ieri si è svolta una riunione con le organizzazioni sindacali per impostare un percorso condiviso, Oggi Fina ha incontrato invece i dipendenti per provare a fugare le preoccupazioni sul loro futuro. "Supereremo anche questa - promette il tesoriere dem - nonostante abbiamo ereditato una situazione davvero complessa. Il Partito democratico non ha mai licenziato e non licenzierà nessuno",