Elly Schlein, la domanda che la imbarazza dalla Gruber: "Non risponde"

Elly Schlein è apparsa in palese difficoltà nel corso dell’intervista a Otto e Mezzo con Lilli Gruber e Massimo Giannini. La segretaria del Pd è apparsa in imbarazzo su alcuni temi, soprattutto sull'immigrazione, le spese militari e l'abolizione del jobs act.

L'esordio non è stato dei migliori con la Gruber a chiedere se la soluzione alla denatalità sono le porte aperte ai migranti. Su questo punto la Schlein ha schivato la risposta parlando della Bossi-Fini con la Gruber impegnata a ripetere "non mi sta rispondendo".

Ma il vero scontro si consuma sulla spese militari e la quota del 2 per cento del Pil. La Gruber chide più volte: "Lei è favorevole?". La Schlein si esibisce in una supercazzola citando il cancelliere tedesco Scholz e le decisioni prese a Berlino. La Gruber insiste: "Non citi Scholz mi dica cosa pensa". Ma niente da fare. La Gruber ripete: "Mi risponda su questo punto". La Schlein che teme di perdere i consensi di una certa parte del Pd, risponde anche in questo caso prendendola alla larga: "le dico che secondo me questa non è la priorità, le priorità per il Paese sono altre, il lavoro, la sanità e la scuola". La Gruber la gela: "Non ha risposto". Ma il duello si ripete su un'altra domanda semplice: "Si candiderà come capolista alle Europee?". La Schlein non risponde. Anche questa volta.