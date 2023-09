Lilli Gruber inchioda la Schlein in tv: "Che significa esternalizzazione? Deve spiegare!"

14 settembre 2023 a

a

a

Elly Schlein ospite a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber su La7. La segretaria del Pd parte subito all'attacco contro Giorgia Meloni affermando che il governo non ha rispettato le promesse sul fronte dell'immigrazione e anche sul fronte dell'economia.

Di fatto la Schlein ripete il solito ritornello di sinistra: "Sulle politiche migratorie questo paese è meta di migrazioni fin dagli anni ’80. Se volessimo avere una politica sensata bisognerebbe riformare la Bossi-Fini". Massimo Giannini, ospite in studio, la ferma subito facendole notare che la Bossi-Fini esiste da ben 22 anni e i governi di sinistra non l'hanno mai toccata. Poi, sempre la Schlein, aggiunge: "Il piano del Pd è chiaro c’è un motivo che blocca le persone in Italia, si chiamano regole di Dublino: vanno cambiate". Ma è la Gruber a piazzare il colpo citando le parole della segretaria del Pd usate per commentare il caos di Lampedusa: "Lei ha detto - afferma la Gruber - che quello che sta accadendo è 'il fallimento delle politiche di esternalizzazione delle politiche sull’immigrazione.



Il governo cerca di scaricare le responsabilità sui comuni, come quando ha scaricato i percettori di reddito di cittadinanza con un sms'. Mi scusi ma usando parole come 'esternalizzazione' come possono capirvi, cosa significa? Le cose vanno spiegate". La Schlein resta spiazzata e prova a rispondere ribattendo ancora sui flussi e sulla Bossi-Fini. Ma non ha convinto nessuno, neppure Gruber e Giannini.