Pier Silvio Berlusconi, la decisione: chi conferma, clamoroso a Mediaset

Filippo Bisciglia sarà alla conduzione dell’edizione invernale di Temptation Island. L’ufficialità è arrivata proprio dal diretto interessato, che è quindi stato confermato anche per questo esperimento: l’ultima edizione estiva del format è stato un enorme successo per Canale 5, con Mediaset che ha quindi deciso di ripeterlo anche in una versione invernale. Location ed eventuali modifiche sono ancora top secret, ma di certo c’è che Temptation Island tornerà in onda tra qualche mese.

Non era scontato, sebbene Pier Silvio Berlusconi aveva parlato di questo progetto. Evidentemente il numero uno di Cologno Monzese ha deciso che vale la pena provare un’edizione invernale del programma che tanto bene ha fatto a livelli di ascolti nel corso dell’estate. Maria De Filippi sarà quindi coinvolta nella produzione di un’altra trasmissione che andrà in onda in prima serata su Canale 5. “Per me è gratificante essere nel palinsesto ufficiale invernale - ha dichiarato Bisciglia - grazie Mediaset, e grazie alla Fascina di Maria per la conferma”.

“Il pinnettu? Il falò? Come faremo? Non lo so, sono tutte cose che scopriremo più avanti”, ha aggiunto Bisciglia, che ha quindi messo in chiaro che i dettagli della prima edizione invernale sono ancora tutti da definire. I fan della trasmissione sono contenti per la conferma di Bisciglia: nelle scorse settimane si era parlato di una possibile conduzione di Ilary Blasi, ma alla fine è stato scelto l’usato sicuro.