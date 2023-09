Renzi ridicolizza Conte da Porro: "Genio, vince il premio ipocrisia"

20 settembre 2023 a

Matteo Renzi ridicolizza Giuseppe Conte sulla questione immigrazione. Ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 20 settembre il leader di Italia Viva ironizza: "Quel genio di Conte, che oggi è considerato il leader della sinistra, nel 2018, quando era presidente del Consiglio", ha dato l’ok ai "decreti Sicurezza di Salvini. Conte questa stessa faccia la usa per andare oggi a Lampedusa e attaccare la Meloni. Se c’è un premio ipocrisia, lo vince Giuseppe Conte". Sempre sulla questione migranti Renzi attacca Giorgia Meloni: "Ha cambiato idea". E ancora: "Meloni su questo sta perdendo la faccia, non perché dice cose sbagliate ma perché viene da 10 anni in cui diceva ’facciamoli affogare, blocco navale. Ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra. Da quando c’è lei, gli sbarchi sono raddoppiati. Hanno chiuso gli occhi non i porti", dice omettendo che nel frattempo la situazione in Africa è completamente cambiata.

"Salvini e Meloni dunque sul tema non sono convincenti. Domenica la destra ha fatto una figuraccia, Salvini a Pontida con Le Pen e Meloni a Lampedusa con von der Leyen. Sembrava il Pd da quanto era divisi", prosegue Renzi. "Dicono due cose in contraddizione. Poi c’è la qustione economica, complicatissima. Ha ragione però chi dice che c’è l’immobilismo dell’Europa, ma non si può fare un muro perchè il Mediterraneo è un mare. Occorre aprire gli occhi sulla vicenda africana, in Africa ci hanno investito la Cina, i russi con la wagner ma l’Europa no", conclude.