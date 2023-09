Elly Schlein diserta Belve, la stoccata di Francesca Fagnani: "Peccato"

26 settembre 2023 a

Elly Schlein diserta Belve. La segretaria del Pd non sarà ospite di Francesca Fagnani su Rai 2. Una scelta a cui non si sa rispondere neppure la conduttrice. "Non ho capito nemmeno io perché non è più venuta a Belve, ha cambiato idea. Peccato, sarebbe stata un'occasione per conoscerla meglio. Speriamo cambi idea", ha detto ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la stessa Fagnani. Chi sarà dunque l'ospite della sua trasmissione la prossima settimana? "Raoul Bova", ha annunciato.

Chi invece non ha deluso la giornalista ed è stato in trasmissione è Stefano De Martino. Qui l'ex marito di Belen Rodriguez ha risposto al gossip dell'estate: "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo nell'esclusività dei sentimenti".

Sulla sua vita professionale ha invece raccontato dell'ambizione che lo muove e di una continua ricerca di nuove sfide: "Con l'età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l'intrattenimento mi diverte molto". E all'idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ha commentato: "È molto presto, quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco".