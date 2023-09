Spot Esselunga, Nicola Porro contro Bersani: "Ricorda la bambina ghanese?"

28 settembre 2023 a

A Stasera Italia l’editoriale di Nicola Porro è tutto dedicato all’ormai famoso spot Esselunga, quello in cui una bambina cerca di riappacificare i genitori divorziati offrendo una pesca al papà con l’inganno che sia un regalo della mamma.

Uno spot che ha letteralmente spaccato in due l’Italia (obiettivo centrato quindi da Esselunga), con gli innamorati della scena romantica di famiglia e i detrattori che hanno trovato nel filmato migliaia di discriminazioni.

Queste le parole di Porro: “I social s’infiammano per poco, ma stavolta s’infiammano anche i politici, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver visto le reazioni su questo spot ha commentato invece in maniera positiva”. Nello specifico, la Meloni ha scritto su Twitter: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. Porro si stupisce delle reazioni negative dell’opposizione: “Questa frase non è piaciuta all’opposizione, su uno spot di una bambina che dà una pesca al papà per cercare di riunire la famiglia. Questo non andava bene a Bersani”.

L’ex segretario del Pd, infatti, ha biasimato la scelta dell’azienda alimentare: "Mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali". A quest’altra affermazione, Porro replica: “Viene un po' da ridere, perché la memoria è corta, come quella del pesciolino Nemo, perché dovrebbe ricordare come chiuse una campagna elettorale Bersani, con in braccio una bambina di 4 anni ghanese e dichiarando che quella era la bambina del nostro futuro. Beh, non saranno fini commerciali, ma forse un po' politici, come quelli di tante altre manifestazioni in cui abbiamo visto bambini parlare all’interno di Palazzetti dello Sport”

