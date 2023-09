Dritto e Rovescio, Karim: "Non mi pento". Salvini lo fulmina: "Vergogna"

30 settembre 2023 a

a

a

Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica tra Matteo Salvini e Kerim, il 21enne diventato famoso sui social per lo “scherzo” dell’ambulanza. Intervento a Dritto e Rovescio, su Rete 4, il ragazzo non è apparso per nulla pentito della “bravata” fatta insieme a un amico, nonostante sia stato denunciato per procurato allarme. La vicenda è ormai nota: lo scorso 10 luglio due ventenni chiamarono il 118 fingendo un malore per scroccare un passaggio da Coriano fino a Riccione.

"Non temere, ti aspettiamo!": Salvini smaschera Richard Gere, lo umilia con una frase

“Non mi pento - ha dichiarato Kerim nel corso della trasmissione di Paolo Del Debbio - dovreste parlare di cose molto più importanti, perché l’ambulanza è stata solo una stupidaggine. Non avevamo soldi e ci serviva un passaggio”. Giuseppe Cruciani lo ha definito un “ragazzo perduto” perché non si rende conto della gravità delle sue azioni: “Non ti voglio condannare per tutta la vita a questo ruolo di imbecille che ti sei ritagliato, ma se continui a dire che non ti sei pentito, allora significa che non hai capito nulla. Perché potresti aver tolto un’ambulanza a chi ne aveva davvero bisogno”.

"Casa tua salta in aria", Salvini minacciato: chi è la bestia. Ora, il tribunale

È a questo punto che entra in scena Matteo Salvini, che ha rilanciato il video delle “gesta” di Kerim su Instagram e lo ha commentato in maniera dura: “L’arroganza di chi non prova vergogna. Sempre più convinto che qualche mese di servizio militare o civile universale farebbero molto bene a tanti ragazzi”. A stretto giro di posta è arrivata la replica, sempre via social, del ragazzo: “Questi politici italiani non hanno nulla da fare. Andate a Palazzo Chigi a giocare a poker”.