Corona, "te lo succ***o": microfoni aperti, Mara Venier sconvolta

Tra le accuse a Mara Venier per Domenica In mancava la teoria de complotto. Sui social, da tempo i detrattori più ostinati di "Zia Mara" si alternano alle migliaia di telespettatori innaomorati della conduttrice veneta di nascita ma romana d'adozione, campionessa di ascolti indiscussa della domenica televisiva italiana e vero e proprio "tesoretto" della Rai. Non a caso, infatti, se a Domenica In si cambierà "manico", sarà solo per volontà della diretta interessata, che potrebbe lasciare il testimone a un/una collega tra pochi mesi, al termine di questa stagione televisiva.

In questo senso, dunque, c'è chi legge la controversa e turbolenta intervista a Fabrizio Corona, andata in scena l'ultima puntata, come una sorta di "insurrezione" della conduttrice. Bizzarro, davvero bizzarro.

"Questa dovrebbe essere l'ultima Domenica In della Venier - sottolinea una telespettatrice su X, l'ex Twitter - e perciò si 'vendica' facendo queste ospitate, non tanto perché Corona è un ex carcerato, ma per il turpiloquio offensivo". E ancora, "Mara Venier, anziana, confonde la Rai con la sua casa condivisa al rinco di Carraro marito della terza età". Parole al limite del delirante, che prendono spunto da un tweet del Grande Flagello, pagina molto gettonata di indiscrezioni e commenti velenosi al mondo del piccolo schermo, che condivide un passaggio dell'intervista a Corona.

Fabrizio parla di "un personaggio famosissimo, numero 1 della tv, mi ha chiamato dopo Belve e mi ha detto in siciliano 'Ta'a sucano", ha spiegato a una sconcertata Venier Corona, sussurrandole la parolaccia in un orecchio. Il microfono, però, era vicinissimo e ovviamente la volgarità si è sentita distintamente, per ben due volte, con Zia Mara che invitava l'ospite a "dirla in italiano". I riferimenti di Corona erano peraltro a qualche eccesso giovanile di troppo, e il Grande Flagello tra il serio e il faceto nota: "Nessuno ha capito che parla di Fiorello".