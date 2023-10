Striscia la Notizia, molestie in diretta: orrore a Palermo

04 ottobre 2023 a

a

a

Tra un Tapiro d’oro a Ilary Blasi, uno strafalcione in tv degno di finire nella classifica settimanale dei “Nuovi mostri” e qualche tifoso esagitato intercettato fuori dallo stadio, molti sembrano scordarsi che Striscia la notizia di Antonio Ricci, giunta alla 36ª edizione, rappresenta uno dei baluardi del “servizio pubblico” televisivo.

Una prova la fornisce l’inviata Stefania Petyx, che i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere per la sua divisa d’ordinanza: impermeabile giallo e simpatico bassotto agghindato en pendant. «Segnaliamo che a Palermo la movida è fuori controllo. Per mesi abbiamo dimostrato come in assenza di veri controlli la Vucciria di giorno sia un folcloristico mercato e la sera si trasformi in una Sodoma e Gomorra, in pratica una discoteca a cielo aperto con baretti abusivi che vendono alcol pure ai minori. E ovviamente non manca lo spaccio di droga, perfino in presenza della polizia». Tanto che un agente, di fronte alle telecamere nascoste, ammette: «Neanche io ci entrerei, sono costretto per lavoro».

"Ma li ha visti i sondaggi?": Striscia, Siani inchioda (ancora) Elly Schlein

Agli appelli inascoltati di Striscia ha fatto seguito, purtroppo, lo stupro di gruppo di una ragazza. «Dopo quel fattaccio, ci saranno veri controlli?», chiede Petyx, tornata sul luogo del delitto. «I controlli sono aumentati, a confermarcelo sono proprio spacciatori e baristi abusivi: “Prima non era così”». Tuttavia, anche in presenza della polizia, una ragazza che si dichiara già ubriaca riesce a farsi servire alcol. «E dopo arrivano le molestie». Il servizio riprende l’approccio di alcuni giovani nei confronti dell’“esca” di Striscia: le chiedono di seguirla a casa, lei rifiuta, allora le propongono di baciarla. «Non mi toccare, non voglio». A salvarla è l’intervento di un coetaneo che, svela la Petyx, «in altre occasioni ci aveva proposto droga». «La ragazza è arrivata fino a questo punto per volontà sua», è commenta un agente, ripreso a sua insaputa.

Striscia la Notizia, molestie a Palermo: clicca qui per vedere il video