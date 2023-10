Luciana Littizzetto, l'ultimo sermone: "Siamo in un tempo pesantissimo"

05 ottobre 2023 a

Luciana Littizzetto "promossa". Alla comica torinese è stata affidata la sezione "Leggerezza" in occasione dell'edizione 2024 del Salone del libro di Torino. Una poltrona per la spalla di Fabio Fazio che si dice "molto felice". "Mi è stata chiesta una collaborazione, io mi sono domandata se ero in grado di farlo e che cosa potevo portare al Salone, finalmente nella mia città. Sono molto felice di questo".

Non a caso, ha precisato: "Quello di cui mi occupo da sempre è la leggerezza, che non è intesa soltanto come comicità, ma le penne lievi che danno senso e profondità alle cose attraverso la leggerezza. Siamo in un tempo pesantissimo, siamo reduci dal Covid che ci ha spianato e abbiamo tantissimo bisogno di respirare, di senso e di sollievo".

In ogni caso per chi come lei ha fatto della leggereza uno stile di vita, questa è tutt'altro che "stupidità". "Io - ha proseguito - cercherò di raccogliere tutto quello che riguarda il pensiero che ci porta un po' di speranza cercando di fare come fanno gli astronauti quando chiusi nella loro navicella hanno una crisi d'ansia e muovono le dita dei piedi quindi io farò una sezione in cui si muoverà fortemente le dita dei piedi".

Intanto Littizzetto si prepara al ritorno di Che Tempo Che Fa. Questa volta però non in Rai. Il programma infatti approderà su Nove, canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. Qui la coppia Fazio-Littizzetto intratterrà i telespettatori a partire da domenica 15 ottobre. Nulla comunque di cui preoccuparsi, il nuovo Che Tempo Che Fa somiglierà molto a quello vecchio.