Luciana Littizzetto, lettera e insulti a Meloni: "Che donna è"

Ne ha per tutti Luciana Littizzetto nella sua consueta letterina di fine esibizione durante l’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa su Nove, programma di infotainment domenicale condotto da Fabio Fazio. La comica torinese ha citato tutti i grandi protagonisti dell’attualità, da Putin a Zelensky, al recentemente scomparso Papa Francesco.

E non poteva mancare di scagliare qualche frecciata al governo, prima di salutare tutti per la pausa estiva. La Littizzetto ha cominciato con il prendersela con il ministro dei Trasporti: “Grazie a Salvini, l'uomo dei Trasporti che sta rendendo le ferrovie così lente da farci sognare di nuovo il calesse, la barca a remi e le biciclette di inizio novecento, quelle con le ruotone grandi davanti usate da Buster Keaton!”.

Quindi, l’affondo diretto sul premier: “E grazie anche a Giorgia Meloni, trumpiana con Trump, europea con l'Europa… orba con Orban! Non una donna con il piede in due scarpe, bensì un millepiede in un negozio di scarpedonia”. Infine, anche Lollobrigida finisce nel mirino: “Grazie Lollo, cognato d'Italia, ministro nostro dell'Agricoltura e delle gaffes. Io senza di te sarei perduta, sarei muffa senza muro, asino senza carota, mc bacon senza pancetta. Ogni tua intervista per me è acqua di fonte, non smettere mai. Tu, come dice Lucio Corsi, per me sei la mia porta su Marte”.