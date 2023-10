Reazione a catena, "mi sento male": la campionessa allarma Liorni

06 ottobre 2023 a

Una delle campionesse di Reazione a catena ha fatto preoccupare Marco Liorni nella puntata andata in onda ieri, giovedì 5 ottobre. Al momento dell'Ultima parola, infatti, le "Amiche in onda", che sono riuscite a mantenere il titolo di campionesse del game-show di Rai 1, erano indecise tra due termini, "Interesse" e "Inclinazione". Ma alla fine hanno scelto di puntare sulla prima parola. Anche se una delle tre concorrenti, Valeria, ha lasciato intendere che lei avrebbe scelto la seconda parola. Vedendola in difficoltà, il conduttore le ha chiesto: “Che succede, Valeria?”. Lei nel frattempo ha abbassato gli occhi e si è portata una mano sulla fronte: “Mi sento male”, ha risposto.

“E’ una serata dura questa eh”, ha sottolineato allora Liorni. E Valeria ha ribadito: “Si, infatti mi sto sentendo male”. Alla fine, purtroppo, i timori di Valeria si sono avverati: il presentatore ha comunicato alle campionesse che la risposta corretta era "Inclinazione". Nonostante un po' di delusione, le tre campionesse poi sono state confortate dagli applausi del pubblico presente in studio.

La più turbata di tutte, però, è stata proprio Valeria, a cui Liorni si è subito avvicinato. L'ha consolata e le ha detto: “Poteva anche essere ‘Interesse’ la parola corretta, ma è ‘Inclinazione’ quella giusta”. E poi ha aggiunto: "Valeria dai, non te la prendere. Ci sono state delle volte in cui è successo il contrario". In caso di vittoria, le tre amiche avrebbero portato a casa 16mila euro.