Cruciani, "non ce n'è uno". Hamas, la durissima accusa a islamici e sinistra

A Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute sul tema della guerra scoppiata tra Israele e Gaza lo scorso 7 Ottobre e dello schieramento delle moschee italiane, soprattutto di quelle che appoggiano il terrorismo di Hamas. A prendere la parola è Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico della ormai nota trasmissione provocatoria di Radio 24, La Zanzara.

Cruciani punta il dito sulla comunità islamica in Italia, questo il suo intervento: “Abbiamo assistito a vergognose, seppur legittime perché noi siamo in un Paese democratico, manifestazioni in piazza dove chiunque può andare a dire che Israele è uno stato nazista – spiega Cruciani - che adotta l'apartheid. Questo è stato detto da autorevoli esponenti delle comunità islamiche italiane, dagli imam ai rappresentanti minori, che spesso vanno a braccetto con esponenti della sinistra o dell'estrema sinistra italiana".

"Ora questa è la situazione grave secondo me che c'è in Italia – continua nel suo racconto il conduttore radiofonico - perché il dibattito in Italia è libero, ma non si può non notare che ci sono esponenti della comunità islamica italiana che non solo non condannano Hamas, ma hanno subito spostato l'attenzione dalla pseudo-condanna del terrorismo nei confronti dei civili, che è durata qualche ora dopo l'episodio di sabato 7, nei confronti di Israele. Mettendo sullo stesso piano la rappresaglia israeliana con tutti i suoi limiti – e conclude Cruciani - a quello che è successo ai civili in Israele etc...".

"Io credo che tutti i rappresentanti islamici in Italia abbiano una grave responsabilità in questo. Non ce n'è uno in questi giorni che abbia detto chiaramente che Hamas è un esercito di terroristi punto. C'è sempre un ma…”.