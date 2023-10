Giampiero Mughini, insulto gratuito a Salvini al Gf: "Quel cr***"

17 ottobre 2023 a

Giampiero Mughini è l’asso nella manica di Alfonso Signorini per migliorare gli ascolti del Grande Fratello. Nonostante l’ultima puntata sia stata scossa dall’imprevista uscita di Heidi Baci, che ha deciso di lasciare il gioco dopo che il padre è intervenuto duramente in casa per intimarla di chiudere la conoscenza con Massimiliano Varrese, non è affatto passato inosservato l’ingresso di Mughini. A 82 anni ha deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia, consapevole delle difficoltà derivanti dall’essere ripreso 24 ore su 24.

Di sicuro il noto opinionista avrà bisogno di un po’ di tempo di adattamento, dato che le regole da rispettare sono molte, a maggior ragione quest’anno che è necessario seguire il più possibile le linee guida di Pier Silvio Berlusconi. Nelle sue prime ore nella casa Mughini ha però già commesso un paio di scivoloni. Il primo praticamente dopo neanche dieci minuti dal suo ingresso: parlando con Giuseppe Garibaldi di calcio, si è lasciato sfuggire qualche informazione da fuori che non avrebbe dovuto dare. Non si tratta comunque di nulla di grave: i due stavano conversando sulla Juventus, con Mughini che ha aggiornato il concorrente degli ultimi risultati e della posizione in classifica.

Nella mattinata di oggi, martedì 17 ottobre, il noto opinionista si è invece lasciato andare a un commento che è stato immediatamente censurato dalla regia. Conversando del più e del meno con altri inquilini della casa, Mughini si è espresso così: “Quel cretino di Salvini ha detto…”, con la regia che ha subito tolto l’audio per evitare spiacevoli conseguenze. Un’offesa gratuita, quella indirizzata al vice premier, con Mughini che evidentemente ancora non ha ben capito dove si trova e che soprattutto è ripreso costantemente in diretta.