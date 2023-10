Mattino 5, che stoccata alla Panicucci: "Mi diverto, nessuna fatica"

26 ottobre 2023 a

La scrittrice Sveva Casati è stata una degli ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5. Al centro dell'intervista il suo ultimo libro, "La vita è bella, nonostante". "Signora Modignani cosa troviamo in questa ultima sua fatica?", ha chiesto la conduttrice. "Intanto vorrei dire che non è una fatica…”, ci ha tenuto a precisare l'ospite. “E’ un modo di dire ovviamente”, ha controbattuto allora la Panicucci.

La scrittrice allora ha fatto sapere che ogni volta che scrive si sente come se fosse in vacanza: “Io volevo dire che quando scrivo mi considero in vacanza. E’ un lavoro che faccio con grande piacere. Mi piace tanto raccontare. E quindi mi diverto, nessuna fatica". Poi ha parlato nel dettaglio del suo libro.

Alla fine della trasmissione, la conduttrice è stata costretta a far fronte ad un altro problema. In particolare, ha avuto qualche difficoltà a salutare il pubblico a casa per via di un improvviso abbassamento di voce: “Se riesco ad arrivare alla fine della puntata è già un traguardo, quindi io mi fermo qui e vi do appuntamento a domani alle 8.40 in punto in diretta”. Poi ha confessato che di lì a poco avrebbe bevuto un bicchiere d’acqua per riprendersi: “Vado a bere un bicchiere d’acqua”.