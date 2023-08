Federica Panicucci "troppo spinta": massacrata per questa foto

25 agosto 2023 a

In attesa di tornare al lavoro a Mediaset con una nuova stagione di Mattino Cinque, Federica Paniccuci si sta godendo gli ultimi scorci di quest’estate. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva si è concessa qualche giorno a Forte dei Marmi insieme a Marco Bacini: qualcuno aveva messo in giro la voce che i due fossero in crisi, invece i diretti interessati hanno reso palese di essere più innamorati che mai.

L’ultimo post su Instagram della Panicucci non è affatto passato inosservato: la conduttrice era a dir poco scintillante con il suo outfit total white che ha scelto per trascorrere una piacevole serata a Forte dei Marmi con il suo compagno. Dalle foto che ha pubblicato la Panicucci appare sensuale e in gran forma come al solito: la conduttrice ha indossato un mini abito bianco a corpetto che esalta le sue forme.

Nei commenti però sono arrivate molte critiche gratuite alla Panicucci, “colpevole” di avere un outfit “esagerato” e di ostentarlo sui social. “Basta, hai stancato. Ma non ti rendi conto che ostenti troppo?”, “c’è gente che non arriva a fine mese ma i tuoi sorrisi sono sempre falsi”, “dalle Maldive a Forte dei Marmi è un attimo. Che spreco”, sono alcuni dei commenti negativi arrivati alla conduttrice.