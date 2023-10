Mattino 5, denuncia-Panicucci: "A chi hanno vietato di andare in tv"

20 ottobre 2023 a

a

a

Nella puntata di oggi, giovedì 19 ottobre, di Mattino 5 è stato dato ampio spazio alla presunta veggente Gisella Cardia. La conduttrice del programma di Mediaset, Federica Panicucci, ha subito avvertito i suoi telespettatori che ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di scena: “Riguarda il pozzo… Quel famigerato pozzo che doveva fare la sedicente veggente Gisella Cardia… Doveva creare, scavare…”. Ma qualcosa non è andato come lei stessa sperava.

La Panicucci, accortasi che in collegamento al fianco di Paolo Capresi non c'era come al solito l’ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla. ha domandato il perché della sua assenza. “Non c’è perché - ha spiegato l'inviato - dall’associazione le è stato chiesto di non venire più in televisione, le è stato detto che è il momento del silenzio…Le è stato chiesto di non venire più…”. Immediata la reazione della conduttrice che, senza peli sulla lingua, si è lasciata scappare un commento velenoso: "“Le hanno chiuso la bocca…”, aggiungendo inoltre di non capire i motivi della sua improvvisa assenza dal collegamento.

"Mi sto appassionando": Pier Silvio, Federica Panicucci si sbilancia

La Panicucci si è comunque detta certa che l’ex portavoce della Scarpulla tornerà in tv prima di quanto si pensi: “Non vorrà mica l’associazione censurare i suoi adepti…Ci mancherebbe…”. Secondo la conduttrice, è probabile che qualcuno si sia arrabbiato perché la Felli potrebbe aver magari fatto alcune rivelazioni in tv che avrebbe dovuto evitare: “Ci dispiace…A me la Felli sta anche molto simpatica…Vabbè ma tornerà…”.