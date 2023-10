Reazione a Catena, "le gufate di Liorni": che fine fanno questi concorrenti

28 ottobre 2023 a

Chiudere l’intesa vincente a zero capita così di rado a Reazione a Catena che quando succede diventa una notizia. Gli sfortunati, e forse emozionati, concorrenti a raggiungere questo traguardo poco lusinghiero sono stati “Quelli dell’82”: nonostante una buona partenza, sono diventati la quinta squadra in assoluto in questa edizione a far registrare zero punti nell’intesa vincente. Sui social ovviamente questa particolare casistica non è sfuggita a diversi commenti ironici.

“L’intesa è rimasta nell’84”, ha scherzato un utente. Un altro ancora ha invece tirato in ballo Marco Liorni, che a un certo punto aveva dichiarato “Partiti benissimo”. Dopo quella frase, il “devasto”: una scena che è stata racchiusa sotto le “gufate” del conduttore di Rai 1. Ad arrivare fino in fondo sono quindi stati i campioni in carica, “I Cugiverba”. L’ultima catena non li ha però visti vincitori, anche se c’è da dire che non era facile indovinare la parola giusta: poteva essere più di una sulla carta. Quella giusta si è rivelata essere “cartello”, che chiudeva le parole “accordo” e “partita”. Pensando soltanto alla “partita di cartello” sarebbe potuto essere più semplice indovinare.

I campioni carica non avevano però pensato che un cartello è anche un accordo tra più produttori indipendenti di un bene o un servizio, volto a implementare strategie che tendono a limitare la concorrenza sul mercato, fissando alcuni parametri, quali le condizioni di vendita, il livello dei prezzi, la quantità prodotta e altro. Insomma, i “Cugiverba” sono tornati a casa a mani vuote, ma avranno modo di rigiocare nella prossima puntata di Reazione a Catena.