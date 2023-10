Dritto e Rovescio, Casalegno punge Fusani: "Devo parlare io col ministro, mi spieghi?"

30 ottobre 2023 a

"Non è normale vivere queste situazioni in città, alle 11 del mattino in zona Brera bivaccano sempre stranieri ubriachi, sdraiati sui marciapiedi. E ormai è un bagno a cielo aperto": Elenoire Casalegno lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi al problema sicurezza nella città di Milano. "Non so come siete cresciuti voi ma questo non è normale", ha poi aggiunto.

La showgirl aveva raccontato qualche giorno fa di essere stata aggredita proprio nel centro di Milano: un uomo straniero l'avrebbe inseguita sputandole addosso. Per fortuna, comunque, sarebbe subito intervenuto un passante e la Casalegno avrebbe trovato riparo in un negozio. L'ex gieffina aveva parlato dello spiacevole episodio sui social, taggando nel suo video il sindaco di Milano Beppe Sala e spiegando come Milano appaia ormai sempre più insicura e invivibile.

Domenica 29 ottobre, in studio a Dritto e Rovescio, con la Casalegno c'era anche la giornalista Claudia Fusani, che ha ribadito le tesi del primo cittadino, dicendo che l'ordine pubblico è una prerogativa delle forze dell'ordine e di conseguenza del governo. Di fronte a queste parole, la Casalegno ha detto: "Il mio non è un attacco politico, ma una forma di sensibilizzazione. È vero, ci sono le forze dell'ordine, ma non è compito mio dialogare con le forze dell’ordine". E ancora: "Io se ho un problema in città mi rivolgo al primo cittadino, sarà lui che dovrà comunicare con le forze dell’ordine per rendere la città sicura. Ma devo parlare io col ministro dell'Interno, mi spieghi?".