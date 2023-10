Milano, Eddy Beef aggredito: "Mi hanno spaccato la faccia, lascio la città"

27 ottobre 2023 a

Un'altra aggressione a Milano, un altro influencer che ammette di avere paura nella "Gotham City" targata Pd e che pensa di traslocare, forse definitivamente. Stavolta è il tiktoker Eddy Beef, all'anagrafe Eduardo Biasi, a denunciare sui social quanto accaduto qualche giorno fa, un tentativo di furto in strada mentre stava girando uno dei suoi popolarissimi video, concluso con una violenta scazzottata.

Nulla di nuovo nel Far West in cui il capoluogo lombardo pare essersi trasformato a causa del lassismo della giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Beppe Sala, più interessata alle piste ciclabili e alle svolte green di Area C e dintorni che alla sicurezza dei suoi concittadini.

Eddy Beef ha scelto i suoi profili social per mostrare l'occhio livido e i dettagli di quanto accaduto. Il tiktoker è famoso per distribuire a pioggia fior di euro ai passanti chiedendo loro varie informazioni. Il filone più celebre (e contestato) è quello del "cosa fai per permetterti questa auto?", rivolto a personaggi spesso non proprio raccomandabili al volante di bolidi extra-lusso.

"Mi hanno spaccato la faccia a Milano", esordisce il giovane influencer, alzando gli occhiali da sole. "Regaliamo soldi e PlayStation in giro per l'Italia. Da quando abbiamo pubblicato il primo contenuto di questo genere tantissime persone hanno iniziato a seguirci", spiega ai suoi utenti. Mentre era in compagnia di un imprenditore sulla sua auto, "mi si affiancano due ragazzi, che prontamente vedono una grande mazzetta di soldi e provano a rubarmeli dalle mani. Io, dato che non erano soldi miei, li ho stupidamente trattenuti. E uno dei due ragazzi mi ha tirato un pugno".

Da qui la denuncia, pochi giorni dopo quella della presentatrice Elenoire Casalegno inseguita e aggredita da "un energumeno" in pieno centro e alla luce del giorno. Ultima disavventura capitata a modelle e stelline social, tutte spaventatissime dal clima che si respira da qualche mese nella metropoli. "Milano purtroppo è diventata veramente pericolosa, io credo di trasferirmi al più presto e non mi sento sicuro. State attenti quando girate per Milano", è il congedo del povero Eddy, malridotto.