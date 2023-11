Ballando, rissa Simona Izzo-Selvaggia Lucarelli: "Attenta alle querele", "Minacci?"

05 novembre 2023 a

Volano gli stracci a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo. Il tutto nella puntata condotta da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 sabato 4 novembre. Le due, infatti, continuano a stuzzicarsi: Selvaggia critica il marito della Izzo, Ricky Tognazzi, e dunque la Izzo risponde.

A far infuriare Simona una frase della Lucarelli, che durante un giudizio ha sottolineato come Ricky con i suoi continui riferimenti alla consorte mostrava una "sorta di sindrome di Stoccolma per il tuo cancelliere".

Pronta la risposta della Izzo: "Non ci sono i fiori, ma non importa. Credo che Ricky li avrebbe dovuti portare a voi. Forse avete bisogno di molte attenzioni. Quello che non capisco è se voi, in questo momento, tutti eh, votate il marito o il ballerino". Dunque ha aggiunto: "In quanto al carcere, vorrei dire una cosa. Non c’è nessuna Sindrome di Stoccolma però ci sono persone che hanno ricevuto molto querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente". Insomma, da parte della Izzo una minaccia, neppur troppo velata, di querela.

A quel punto ecco che Selvaggia Lucarelli replica a sua volta: "Pure le minacce, wow. Pure i pizzini. Ti chiameremo Simona Pizzo". "Volevo solo dirti che hai l’ossessione per la Izzo, ma come mai? (…) Mi fai pensare che ti piaccio da morire", conclude Simona Izzo, in attesa del prossimo scontro.