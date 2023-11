Beppe Grillo e la battutaccia su Filippa Lagerback: "Adesso ci salva lei"

13 novembre 2023 a

a

a

Beppe Grillo dopo 10 anni è tornato in tv ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su canale Nove. Il fondatore del Movimento 5 stelle, dopo quasi un'ora di monologo ha fatto una battuta che ha coinvolto Filippa Lagerback.

"Dopo l'ultima intervista che ho fatto con Vespa, abbiamo perso le elezioni. Tutti quelli che ho mandato a quel paese sono al governo. Sono venuto qui per capire cosa devo fare, se devo continuare. Vi ho tolto il 144, ho portato SkyPe, ho scoperto la Parmalat... Ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè?... Sono un anziano ormai, ho 75 anni...", ha esordito Grillo.

"Perché è perfetto per la politica": Giuseppe Conte umiliato da Beppe Grillo

E ancora: "Non sono in grado di condurre un movimento politico. C'era Casaleggio, era un manager. Io ora faccio casini anche senza fare niente. Mando un'idea con whatsapp e me ne pento... Ho fondato il movimento, ma ero iscritto al Pd a Arzachena...", ha detto.

Poi, dopo quasi un'ora di 'one man show' Beppe Grillo è tornato al punto di partenza: "Ditemi voi, cosa devo fare? Voglio capire chi sono, in base a quello che voi capite di me. Ditelo, per favore". La risposta del pubblico in studio è stata chiarissima: "Il comico".

Quindi, alla fine, mentre andava via, l'Elevato ha commentato: "Adesso ci salva lei", riferendosi a Filippa Lagerback la quale forse non aspettava che una sua battuta per chiudere il monologo di Grillo: "Ce l'aveva con me?".