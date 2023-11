Che tempo che fa, "inopportuna": Grillo usa Fazio per infangare la Bongiorno. Scoppia il caso

12 novembre 2023 a

Beppe Grillo attacca Giulia Bongiorno in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Canale Nove. La Bongiorno è l'avvocato della ragazza che ha accusato di stupro di gruppo Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s. "C'è la Bongiorno. È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c'è una causa a porte chiuse... È inopportuna. Si mischia tutto e vediamo cosa succede".

"Io sono qua per una cosa, per sapere chi sono io, in base a quello che pensate voi di me, perché io non ho capito neanche voi chi siete. Io sono il peggiore, sì, sono venuto a dirvelo, io ho peggiorato questo paese. L'ultima intervista che ho fatto con Vespa, abbiamo perso le elezioni; tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo. Cosa devo fare? Sono veramente il peggiore", ha esordito Grillo "Io ho fatto delle cose per voi, cari amici. Vi ho tolto il 144, vi ho portato Skype per la prima volta in Italia, ho parlato della Parmalat, sono andato a prendere le azioni a l'Eni, al Monte dei Paschi, ho combattuto tutto il mondo e adesso vado in un bar e mi fate pagare il caffè", ha continuato, "ecco perché mi sono un po' ritirato, a guardare un po' cosa succede".

"La mia rabbia, il vaffanc***, è una rabbia buona, ce l'ho ancora, io sono buono dentro e la rabbia buona è necessaria per l'anima, lo diceva Tolstoj: un'anima giusta deve essere arrabbiata, ogni tanto, ma è una rabbia buona. Ci sono delle rabbie che invece fanno paura anche a me, la rabbia fredda: vedi D'Alema, quando dice 'lei è un maleducato', ha un lupo dentro, si potrebbe materializzare...".