Mediaset, effetto-domino: palinsesti stravolti, le scelte di Pier Silvio

Grandi novità in arrivo per i palinsesti Mediaset, ancora alla ricerca di un asset definitivo, dopo le rivoluzioni estive del 2023. Il Grande Fratello, come si apprende sul sito DavideMaggio.it, doveva replicare ieri sera, ma è slittato a questa sera, giovedì 16, al posto del già previsto debutto di Io Canto Generation. I dubbi sull’avvio di questa nuova produzione restano, l’esordio slitta infatti di una settimana e verrà collocato al mercoledì sera. Gerry Scotti salirà sul palco per la prima volta il 22 Novembre.

Come un domino, queste scelte ricadono anche su altri programmi, come Zelig che, a sua volta, dovrà essere rinviato. Già, perché il 22 novembre era la data inizialmente prevista per il debutto della nuova stagione dello “stand-up comedy show” di Mediaset. Al timone, come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che dovranno pazientare ventiquattr’ore in più e debuttare giovedì 23 novembre.

E il Grande Fratello che fine farà? Il reality di Alfonso Signorini, come già previsto, dalla prossima settimana proseguirà nel prime-time di lunedì sera. La trasmissione in chiaro, su Rai 2, dell’incontro tra Sinner e Djokovic, che ha fatto registrare 2.543.000 di spettatori per uno share del 14,6%, potrebbe aver influito sulle decisioni del Biscione, che ieri sera ha preferito mandare in onda un film cult come Il Gladiatore al posto del reality nella casa più spiata d’Italia. Per Io Canto Generation, intanto, la sfida con la Rai è già cominciata, perché settimana prossima è previsto su Rai1 il debutto di un programma concorrenziale, The Voice Kids, condotto da Antonella Clarici e la cui data di prima messa in onda è prevista per venerdì 24 Novembre. Un duello a colpi di voci bianche per guadagnare punti di share.