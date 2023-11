Giulia Cecchettin, clamoroso al Tg2: ecco cos'è successo dopo la tragedia

Klaus Davi 20 novembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo.

CHI SALE (Tg2 Post)

Più della terribile guerra in Israele e del caso Indi ha potuto la vicenda di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo scomparsa col fidanzato Filippo Turetta e ritrovata morta sabato. La storia ha sconvolto i palinsesti tv scombussolando perfino le previsioni degli analisti.

Partiamo da “Tg2 Post”, striscia serale del secondo tg Rai, che col Medio Oriente ha ottenuto share medi del 3.5%-4%, risultato comunque buono dato che dura meno dei concorrenti e che Rai 2 ha problemi di traino. Puntando più sulla cronaca sabato è arrivato al 6%, record stagionale.

Secondo OmnicomMediaGroup il format ha ampliato il suo bacino attirando più donne, comuni sotto 10mila abitanti ma soprattutto titoli di studio elementari e medie inferiori, tutti oltre il 7% di share. Lo stesso vale per Italia Sì su Rai 1 che per la prima volta ha agganciato Verissimo su Canale 5, solitamente leader del sabato pomeriggio, con una media vicina al 17%. Senza scordare il boom di La vita in diretta (23%), Pomeriggio Cinque (18%), Ore 14 (9%), Storie italiane (22.5%), Quarto Grado (11%).

Per i pubblicitari «si attiva un meccanismo di identificazione alimentato anche dai social che poi riversa l’attenzione sui media tradizionali». Per l’informazione non tutto è perduto.