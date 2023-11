Di Martedì, scontro Bersani-Mulè: "Voi non potete dare lezioni", caos in tv

22 novembre 2023 a

Siamo alle solite. La sinistra le prova tutte pur di attaccare maggioranza e governo. Non bastano le promozioni ricevute dalle agenzie di rating, non basta nemmeno il giudizio positivo con riserva dell'Ue sulla manovra e non basta nemmeno l'occupazione che continua a salire: il Pd ha un chiodo fisso, quello di mettere all'angolo il governo. E lo fa in ogni sede e con ogni voce.

L'ultima a tuonare è stata quella di Pier Luigi Bersani a Di Martedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. In un botta e risposta molto acceso con l'azzurro Giorgio Mulè, l'ex segretario del Pd ha attaccato il centrodestra proprio sulla manovra con argomentazioni del tutto discutibili. In studio i toni si sono accesi subito. Bersani sbraita: "Oltre 3 milioni delle persone alle mense dei poveri". E Mulè ribatte subito: "Non fate lezioni sui poveri, li avete lasciati in mezzo alla strada".

E il forzista poi rincara la dose: "C'è la piena occupazione rispetto agli ultimi 10 anni". Pier Luigi Bersani sbotta: "Ma avete uno straccio di idea? La Caritas vi ha detto che il 23% dei suoi utenti sono occupati". Un botta e risposta durissimo che però svela un dato chiaro: il governo ha rilanciato l'occupazione nel Paese e ha aumentato le buste paga di milioni di lavoratori. Bersani, come ricorda Mulè, scorda che la sua sinistra ha governato per anni, ma con scarsi risultati sul fronte proprio del lavoro. E ora che al governo c'è il centrodestra al Pd non resta che mettere in scena show come quello di Bersani per racimolare qualche decimale nelle intenzioni di voto. Ma i sondaggi parlano chiaro: i dem restano fermi sotto la quota psicologica (anche in vista delle Europee di giugno 2024) del 20 per cento.