DiMartedì, il delirio di Eliana Como: "No! Lui è maschio e non può dire nulla"

Roberto Tortora 22 novembre 2023 a

a

a

Che cos’è il patriarcato? Provano a darne una definizione gli ospiti di Giovanni Floris a DiMartedì, talk di approfondimento politico in onda su La7. Una visione storica prova a darla il giornalista Gianni Scipione Rossi, che si rifà addirittura alla genesi della Democrazia cristiana: “Siccome si è detto che una donna è una madre è patriarcale? Ma abbiate pazienza, ma che senso ha, ma che affermazione è? Il patriarcato, quello vero, quello di una volta, risale a cinquant'anni fa, a ottant'anni fa”. Lo interrompe bruscamente Eliana Como, della Cgil: “Ce lo spiega lei giusto? A noi ce lo spiega lei, che è un uomo, ci spiega cos'è il patriarcato? No, se ci spiega lei cos'è il patriarcato forse no”.

Scipione Rossi, dopo l’intervento pacificatore di Floris, continua il ragionamento: “Posso parlare? Perché non è che parlano solo le donne. Oggi ricorre l’anniversario di 80 anni del codice di Camaldoli, cioè la riunione in cui nacque la DC. In quel documento, datato luglio ‘43, dopo viene la democrazia, chi lo ha scritto ha governato l'Italia per tanti anni e non siamo stati nemmeno tanto male. In quel documento c'è scritto che, nell'ambito dell'educazione, maschi e femmine debbano stare separati, meglio non confondere. Quello è patriarcale, piegato in modo religioso, per carità. Sembra che il ‘68 non c'è stato, che ho vissuto per caso”.