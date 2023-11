Kasia Smutniak, la sparata in tv: "Mea culpa dei maschietti, tutte le donne subiscono violenze"

26 novembre 2023 a

Kasia Smutniak non usa giri di parole. E nel talk show del sabato sera, "In altre parole", di Massimo Gramellini spara a zero sul mondo maschile. L'attacco nasce dalle polemiche di questi giorni sul patriarcato dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. E così nel giorno in cui le femministe sono scese in piazza per urlare contro il governo ma soprattutto per aggredire verbalmente Israele sventolando le bandiere della Palestina, l'attrice afferma: "Adesso tocca ai maschietti, un mea culpa generale può essere qualcosa. Io non conosco una donna, me compresa, che non abbia subito violenze. E se non le ha subite è solo questione di tempo".