Paolo Bonolis, un pesante "stop" per Ciao Darwin: in una settimana cambia tutto

Ha vinto di una incollatura, Antonella Clerici. Anzi, di una lacrima. The Voice Kids, su Rai 1, supera al fotofinish Ciao Darwin su Canale 5, ribaltando il verdetto all’esordio di una settimana fa. La sensazione è che tra i due programmi sarà un lungo testa a testa. Il talent musicale per giovanissimi (il cui vero rivale sarebbe Io Canto Generation di Gerry Scotti, ma il palinsesto la pensa diversamente) ha registrato 3 milioni e 684mila spettatori con il 22% di share.

Il prime time del venerdì, come detto, è una sfida apertissima: Bonolis, Laurenti e il loro folkloristico circo (trapper contro neomelodici) si sono fermati, si fa per dire, a 3.396.000 spettatori e al 22.1% di share. Una sostanziale parità. Se a Mediaset puntano tutto sulla leggerezza e la comicità anche un po’ sguaiata, sulla Rai dominano i sentimenti. Il mix esplosivo tra giovane età e cover di brani memorabili fa il resto. L’11enne Graziano, da Gravina di Puglia, si presenta sul palco per le blind auditions interpretando Cambiare, dell’indimenticabile Alex Baroni.

La canzone era stata un successo a Sanremo nel 1997, ma la botta emotiva è legata anche al tristissimo destino del cantante, compagno di Giorgia e tra le voci più impressionanti di quegli anni, scomparso in un tragico incidente nel 2002. Il giovanissimo concorrente ci mette del suo, cantando da consumato veterano. Commozione generale in studio, con i genitori con gli occhi lucidi e la stessa Clerici, toccata, che ammette: «Mi ha fatta emozionare». Ovviamente, tutti i coach si sono girati, ammirati dal baby talento. Complimenti da Loredana Bertè, da Gigi D’Alessio, da Arisa e da Clementino. Alla fine, Graziano ha scelto di far parte della squadra di D’Alessio. Gigi e il pubblico a casa ringraziano.