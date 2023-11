Ciao Darwin, "ecco Madre Natura": esplode il caso politico

25 novembre 2023 a

Torna Ciao Darwin e tornano, furiose, le polemiche sui social. Lo storico programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha inaugurato l'ultima edizione (di nome e molto probabilmente di fatto) su Canale 5 confermando tutti i cliché amatissimi dal suo affezionato pubblico, a cominciare dall'esotica, bellissima e bikinata Madre Natura.

Un dettaglio forse fuori tempo massimo, visto il contesto, con i movimenti femministi più forti che mai che contestano la stereotipizzazione del ruolo della donna. Insomma, l'accusa di "patriarcato" è lì a un passo. E ancora una volta sullo show sempre a cavallo di trash e voluto cattivo gusto si scatenano veleni politici.

"Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate. Confermato solo un Padre Natura, un ragazzo simpatico", aveva anticipato il regista Roberto Cenci, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Detto fatto.

La prima Madre Natura della stagione è Aleksandra Korotkaia, russa e sconosciuta. Niente vip, come da tradizione, anche se la bella "Sasha" su Instagram è assai attiva e a suo modo famosa, con 18mila followers. Non appena ha messo piede sulla passerella di Ciao Darwin, sui social sono piovute le classiche parole d'ordine: "Oggettivizzazione", "sessualizzazione", una scelta "indelicata". Tutto come previsto, insomma.