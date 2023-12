Quarta Repubblica, la rivoluzione: arriva Giuseppe Cruciani. tam-tam a Mediaset

04 dicembre 2023 a

Tam-tam a Mediaset. Si parla di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro il lunedì sera in prima serata su Rete 4. Dove spesso e volentieri si è visto Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara su Radio 24. E Cruciani sarà ospite anche nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre, di Quarta Repubblica: la sua presenza è prevista per l'ultimo blocco di trasmissione, dove si confronterà col conduttore sui temi di più stringente attualità.

Ma c'è di più, almeno secondo il sito specializzato TvBlog, che aveva rilanciato l'indiscrezione già lo scorso luglio: quella di Cruciani non sarebbe una presenza occasionale. Già, potrebbe infatti diventare parte integrante del cast della trasmissione. D'altronde, Porro e Cruciani sono legati anche da un'amicizia che va oltre il lavoro.

Per inciso, Porro diede degli indizi sul possibile arruolamento di Cruciani già mesi fa, nel corso de La Ripartenza, evento che il giornalista ormai organizza da cinque anni a Bari. Dunque le mezze conferme proprio a TvBlog di Cruciani: "Io a Quarta Repubblica? Se ne sta parlando, è un’idea che abbiamo da un po’. Qualche volta faccio delle incursioni nella sua Zuppa e stiamo ragionando su come realizzare questo incontro per il pubblico generalista della tv, che è diverso da quello del web".

E insomma, ora il format sarebbe stato trovato. I due in scena, insieme, a confrontarsi e battagliare ognuno con il suo punto di vista. Per ora, nulla di ufficiale. Semplicemente delle indiscrezioni. E un primo "tentativo" nella puntata di oggi. Cruciani e Porro diventeranno coppia fissa? Chissà...