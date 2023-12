Nicola Porro, stoccata a Nardella: "Salvini a Firenze? Imbarazzante isterismo"

03 dicembre 2023 a

a

a

"Salvini ha ragione". Parola di Nicola Porro. Il conduttore di Rete 4 esordisce così sulla manifestazione organizzata dalla Lega a Firenze. In diretta con la sua Zuppa di Porro, il giornalista si scaglia contro Dario Nardella e compagni vari. "Il sindaco di Firenze è andato fuori di testa, è impazzito perché arrivano questi signori, i sovranisti". E cosa fa? "Cose pazzesche", le definisce prima di spiegare: "Riempie la città di bandiere per dimostrare quanto sono europeisti e illumina di blu tutti quanti i monumenti". Da qui la stoccata: "Una situazione di imbarazzante isterismo".

E non solo il primo cittadino del Pd. "È in una situazione di imbarazzante isterismo la stampa italiana. Oggi leggo su Repubblica la cronaca di quello che ha fatto Salvini a Firenze. Cosa ha fatto? Ha ucciso delle vergini per darle in onore di Odino? Ha dato fuoco alla bandiera europea? Ha ucciso dei capretti immolandoli alla vittoria della Lega in Europa?". Macché, il leader della Lega "è andato agli Uffizi" e per Repubblica è una cosa così assurda che il direttore abbia accolto il vicepremier. Tutto vero.

"Premesso che... l'unico loro successo": Nicola Porro, a cosa ci ha ridotto la sinistra

Inutile dire che l'isterismo di sinistra ha visto il ministro dei Trasporti ironizzare. Intervenuto sul palco di Free Europe Salvini ha iniziato così: "Un ringraziamento a Firenze che ci ospita e un bacione all'amico Dario Nardella che ha introdotto in Costituzione il divieto di visitare i musei". Poi "ringrazio il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che ha aperto le porte del museo a chi vuole che la cultura sia tutelata".