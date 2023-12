Andreas Muller e Veronica Peparini, confessione sulla gravidanza: "Cosa abbiamo scoperto"

10 dicembre 2023 a

"Abbiamo scoperto la trasfusione feto-fetale durante un'ecografia di controllo. Le gemelle crescono all'interno della stessa placenta, tuttavia una delle due è donatrice e l'altra riceve il nutrimento. Quindi una cresce più velocemente, mentre l'altra dimagrisce. Fortunatamente siamo riusciti a intervenire in tempo, ma rimane una gravidanza da monitorare", Andreas Muller, ex ballerino di Amici ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lo ha detto mentre accarezzava la sua Veronica Peparini. I due hanno annunciato proprio nel salotto della Toffanin qualche tempo fa di essere in attesa di due gemelle. Pochi giorni dopo quell'intervista, però, la scoperta di questo ostacolo: la gravidanza non stava andando nel migliore dei modi per via di una sorta di malattia scoperta durante un'ecografia.

"Non si sa da dove nasce questa sindrome - ha spiegato la coreografa, ex professoressa di ballo di Amici - può capitare a tutte, soprattutto quando si porta avanti una gravidanza gemellare. Oggi non riesco a stare seduta, anche se dovrei riposarmi". Nonostante questo, Veronica ha confidato di essere positiva e contenta. Quest'anno, in ogni caso, la coppia trascorrerà un Natale diverso dal solito, sicuramente molto più speciale. E entrambi restano in attesa di vedere le loro due piccole gemelle.