Verissimo, fango delle Rusic su Cecchi Gori: "Cosa ha fatto a causa della separazione"

A Verissimo Lierka e Rita Rusic. Le due sorelle sono state ospiti di Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 9 dicembre su Canale 5. Qui entrambe non si sono risparmiate su Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita. "Nessun riferimento a mia sorella Rita, mai, in nessuna intervista - dice Lierka -. Sembra che il successo se lo sia costruito tutto da solo, ma c'era anche mia sorella dietro al successo di alcune grandi produzioni".

E ancora: "Non dico che avrebbe dovuto ringraziare, ma sembra abbia fatto tutto lui da solo. Cecchi Gori era gelosissimo, ma non di lei: era geloso di quando lei (Rita) compariva sui giornali, di quando le venivano richieste interviste".

Finita qui? Niente affatto. Lierka sostiene di aver perso il lavoro a causa della separazione tra la sorella e Cecchi Gori: "Mio cognato mi ha licenziata in tronco perché mia sorella aveva chiesto la separazione. La mattina sono andata in ufficio e non mi hanno fatta entrare. Non lo perdono per come ha trattato mia sorella e i loro figli per tantissimi anni, per più di 20 anni. Ha fatto soffrire tutti, tanto". Immediata la reazione della conduttrice che ironizza: "Ci piace la tua schiettezza, Lierka". E la sorella Rita le fa eco: "Mi sembra di parlare in casa, tra noi".