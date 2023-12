Christian De Sica e la lite con Verdone: "Mi ha detto 'Sei un put**niere'"

10 dicembre 2023 a

"Mi ha detto 'Sei un put**niere'": Christian De Sica, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di una vecchia litigata con suo cognato Carlo Verdone. In particolare, parlando dell'incontro con sua moglie, Silvia Verdone, sorella dell'attore e regista Carlo, De Sica ha ripercorso i primi momenti della storia d'amore, dal corteggiamento segreto fino al matrimonio.

"Io l'ho conosciuta che aveva 14 anni, ma ero un ragazzino anch'io - ha spiegato l'attore -. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, che è Carlo Verdone, e io ogni tanto andavo in camera di Silvia a farle la corte. Un giorno con Carlo abbiamo litigato. ci siamo rivisti sotto casa e ci siamo urlati addosso, mi ha detto 'Sei un put**niere' e io gliel'ho ridetto. Qualche giorno dopo sono andato a casa loro e ho trovato tutti sul divano, insieme a un prete. Mi hanno messo in guardia sul fatto che Silvia fosse una ragazzina e mi hanno chiesto che intenzioni avessi con lei. Io non sapevo che fare e ho detto 'ma io la amo!'".

"Ero un ragazzino - ha proseguito De Sica nel suo racconto - ed ero un buffoncello, ma dopo ci siamo amati per davvero. Io penso che avere accanto una donna innamorata dia ad un uomo la forza di fare cose che altrimenti non farebbe mai. Per me questa cosa è il teatro: ora è la cosa che amo più fare, ed è stata Silvia a spingermi".