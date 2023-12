Reazione a catena, "i campioni tra i campioni": colpo di scena prima dell'addio

11 dicembre 2023 a

Novità in vista per gli appassionati di Reazione a catena, il popolarissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. L’edizione di quest'anno, la più lunga di sempre, si sta avviando alla conclusione. A gennaio si darà il cambio con un altro celebre quiz show della tv di stato, l'Eredità. Dunque, il programma di Liorni, iniziato il 19 giugno 2023, per la prima volta saluterà i suoi affezionati telespettatori a Capodanno. La puntata finale, stando a quanto riportato da Davidemaggio.it, proclamerà “i campioni tra i campioni“.

Il portale ha poi lanciato un'altra indiscrezione: "Nell’ultima settimana di messa in onda – da lunedì 25 dicembre 2023 a lunedì 1 gennaio 2024 – a Reazione a Catena andrà in scena la sfida tra le migliori squadre di concorrenti che hanno caratterizzato la 17° edizione del programma. Una sfida tra campioni, dunque, che nell’ultimo appuntamento proclamerà il trio migliore". L'ultima settimana di messa in onda, insomma, sarà una vera e propria festa. Un modo per festeggiare il periodo, ma anche per salutare il presentatore Marco Liorni. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il conduttore, che con cinque edizioni vanta il maggior numero di conduzioni del format, potrebbe approdare per la prima volta a L’Eredità, che prenderà il posto di Reazione a catena nel preserale di Rai 1 a partire dal 2 gennaio.