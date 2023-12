Caterine, "una colletta", "ignoranti": finimondo a Reazione a catena

11 dicembre 2023 a

Non è andata benissimo per le Caterine, le campionesse in carica di Reazione a catena su Rai 1. Arrivate all'ultima parola della "Catena finale" del quiz del preserale condotto da Marco Liorni con la "miseria" di 1.813 euro di montepremi, la parola "rosa" e quella da indovinare "Mo...a", le tre ragazze hanno dovuto chiedere l'ultima parola-indizio, "cubetti", dimezzando ulteriormente il loro possibile tesoretto portandolo a 907 euro.

La loro risposta è "montagna" ma quella corretta è invece "mortadella". Le ragazze, in attesa di conoscerla da Liorni, scuotono il capo, si guardano dubbiose, bisbigliano perplesse. Stessa reazione del pubblico a casa sui social, dopo il verdetto. Autori contestati su tutta la linea. Ma altrettanti appassionati, però, se la prendono con le povere Caterine.

"Facciamo una colletta per loro? Almeno portano a casa con qualche euro", abbozza un perfido aficionado su X, l'ex Twitter. E via di critiche alle campionesse. "Conosce l'angolo ottuso ma non conosce l'angolo giro", nota uno spettatore che commenta con un "meme" significativo e inequivocabile, "ma vaffanc***o".

Chi contesta gli autori con commenti del tipo "Che brutta catena... abbinamenti forzati", oppure "Catena difficile, povere Caterine" viene subito zittito: "No, scarse loro. Catena facile", "Scarsine la Caterine con questo gioco". O ancora: "Ma quanto sono ignoranti queste?", "Che scarse però queste". E c'è chi sottolinea: "Quando è facile e sbagliano sembra si inc***zi".

Il mondo dei quiz, in ogni caso, è bello perché vario. Un esempio? Due tweet più o meno in contemporanea: "Belle brave e simpatiche ste 3 ragazze, non come quelle 3 befane che ci stavano tempo fa, che le hanno tenute pure parecchio" (il riferimento, assai poco garbato, è probabilmente alle Amichette, ex campionesse protagoniste di Reazione a catena per ben 16 puntate) e "Vedere campionesse così scarse mi fa completamente perdere fiducia nel genere umano!!". Addirittura.