Generale Vannacci, Corrado Augias spiazza Gruber: "Prenderà molti voti"

Corrado Augias, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata dell'11 dicembre, riflette su una eventuale candidatura alle prossime elezioni europee del generale Roberto Vannacci - autore del contestatissimo libro Il mondo al contrario, caso editoriale del 2023 diventato un caso politico fin dallo scorso agosto - dopo che la Lega, sottolinea la conduttrice, "ha detto che lo stesso Vannacci se vuole è il benvenuto ma che non c'è alcuna trattativa in corso":

"Se si presenta alle elezioni prenderà molti voti", afferma il giornalista e neo conduttore a La7. "È pacifico che è così, Vannacci interpreta una parte della pancia del Paese", dice ancora Augias. Quella pancia "che Prodi avrebbe definito come 'meno riflessiva'. E la interpreta bene perché lui è come loro, si sentono simili, si piacciono e si votano".

Se Vannacci quindi, conclude Corrado Augias, "si presenta, come è molto probabile, avrà molti voti, sarà eletto e ci rappresenterà in Europa. Poi le mi dice radical chic...". E scoppia a ridere insieme a Lilli Gruber.

In una intervista a Il Fatto quotidiano, infatti, Vannacci si è detto convinto "che una buona fetta della società si ritrovi in quello che esprimo. Quando vado in giro molte persone si vengono a complimentare, mi dicono di andare avanti, di non mollare, di non tornare indietro. Persone di tutti i tipi: umili, benestanti, ex militari, operai". E ha aggiunto su una eventuale candidatura con la Lega alle europee: "Sono un soldato. Lei mi voterebbe se mi presentassi? Potrei farci un pensierino. Se dovessi fare una campagna elettorale userò il denaro che ho a disposizione, i finanziamenti di chi mi dovesse appoggiare e i proventi del libro".