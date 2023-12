Cremaschi: "Esproprio proletario, riempirli di tasse". Annalisa Chirico lo zittisce

12 dicembre 2023 a

"I poveri ci sono perché ci sono i ricchi. E i poveri aumentano quando i ricchi aumentano la loro ricchezza". Giorgio Cremaschi mette subito in chiaro le cose in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira su La7.

Si parla di tasse si capisce che sarà una lunga mattinata con l'ex segretario della Fiom/Cgil, oggi in politica con Potere al popolo. "Se si vuole redistribuire la ricchezza bisogna toccare i ricchi - prosegue nella sua intemerata -. Siamo un mondo che si è abituato alla strafottenza della ricchezza e alla sua impunità. Adriano Olivetti, che era un grande imprenditore, sosteneva che il massimo di differenza tra il livello più alto e il livello più basso di stipendi in azienda doveva essere 5 volte, oggi siamo a 500, 1.000 o 2mila".

"I governanti spesso dicono 'non ci sono i soldi'. L'ultimo è stato il presidente neo-fascista dell'Argentina, 'no hay plata'. No, i soldi ci sono e vanno redistribuiti. Oggi siamo al Medioevo, ci siamo abituati a guardare i ricchi come si guardavano i nobili e intanto la gente muore di fame", incalza Cremaschi.

Come redistribuire la ricchezza? Semplice, spiega l'ex sindacalista, si fa in tre mosse: "Uno, le tasse. Bisogna riempire di tasse i ricchi. Due, tornare allo Stato sociale e ai servizi pubblici. Tre, aumentare i salari. Se un manager prende 30 milioni di euro, significa che i suoi dipendenti dovrebbero prendere 300mila euro".

Gli risponde a stretto giro di posta Annalisa Chirico, in studio: "In Italia manca tutto fuorché le tasse. Il total tax rate supera ampiamente il 60% sulle imprese. Ecco perché molti manager vanno a vivere in Svizzera o a Montecarlo". "Poveretti", ironizza ancora Cremaschi. "Sono numeri impressionanti - prosegue la Chirico -, a meno che qualcuno non abbia nostalgia dell'esproprio proletario...". "Certo che ce l'ho, era una cosa giusta!", fa sapere Cremaschi provocando un mezzo coccolone a Parenzo? "Ma come? Toglierebbe le cravatte ai privati?". Eggià.