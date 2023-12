Fazio intervista Papa Francesco: "Senza dire niente", un caso diplomatico

13 dicembre 2023 a

Papa Francesco ancora da Fabio Fazio. A lanciare l'indiscrezione ci pensa Dagospia per cui "per Natale" Bergoglio "darà di nuovo un'intervista" a Che Tempo Che Fa. E lo avrebbe fatto "senza dire niente al dicastero per la Comunicazione guidato da Paolo Ruffini". Per il Pontefice non è il primo collegamento con il conduttore, ora sbarcato sul Nove. Già nel 2022 il Santo Padre fu intervistato da Fazio, all'epoca ancora in onda su Rai 3.

Un colloquio rimasto impresso al conduttore, che è tornato a parlarne qualche settimana fa. Ospite di Fedez e Davide Marra a Muschio Selvaggio, ha ammesso: "Ricevo una chiamata da un numero sconosciuto e l’unico che mi chiama da sconosciuto, perché non è capace, è il mio commercialista. Penso, ‘cosa ho dimenticato, cosa ho combinato stavolta?’ Quindi rispondo come si risponde al commercialista…".

A questo punto il rapper ha chiesto: "Cioè gli hai detto ‘che caz*** vuoi?'". Risposta: "No no, solo un po’ svogliato, tipo ‘pronto?’… E dall’altra parte ‘Sono Papa Francesco". Un inizio col botto: "Allora ho risposto ‘oh mamma mia!’, e lui: ‘no, Papa mio!‘. Poi ha continuato: ‘Fabio, ho deciso che domenica vengo ospite da te, sento che è il momento‘". E la promessa è stata mantenuta, con il Papa pronto a fare il bis. A maggior ragione dopo aver chiarito una volta per tutte la sua posizione sulle dimissioni. Nonostante i problemi di salute avuti quest’anno, infatti, il capo della Santa Sede non ha mai pensato di dimettersi. Lo ha chiarito all'emittente messicana N+: "L'esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando Lui vuole".