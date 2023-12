Stefano Pioli massacrato da Striscia la Notizia: "Guardate che roba!", un video imbarazzante

14 dicembre 2023 a

Povero Stefano Pioli, per il mister del Milan non c'è pace. Nemmeno dopo la vittoria, quasi inutile, in trasferta a Newcastle nell'ultima partita del girone di Champions League: nonostante i tre punti, il Milan è fuori dalla principale coppa europea, si deve accontentare dell'Europa League.

E Striscia la Notizia, nella serata di mercoledì 13 dicembre, a ridosso della partita tra Newcastle e Milan, ha dedicato proprio a Pioli un servizio tagliente. Si inizia con il prepartita proposto su Dazn di Bologna-Milan, dove si annuncia l'ampio turn-over del mister rossonero. "E allora ascoltiamolo, Stefano Pioli", dicono a Dazn. Peccato che l'intervista sia a Thiago Motta, allenatore del Bologna. E Striscia, tagliente, commenta: "Il turn-over è così ampio che l'allenatore è stato rimpiazzato con quello del Bologna".

Ma non è finita. Si passa poi alle vere parole di Pioli nel pre-partita del match contro il Bologna: "Dobbiamo essere molto attenti e approcciare bene la gara". E Striscia: "Guardate che approccio...". Dunque mostrano le immagini delle primissime battute della partita, dove il Bologna è andato in gol a tempo record.

"Adesso andiamo e...". Pioli esonerato? Caos Milan, basta questa frase dopo Necastle

Poi si passa a quanto detto dal mister rossonero dopo l'imbarcata presa con l'Inter nel derby perso in campionato per 5-1. "Fino al settimo minuto l'Inter non era entrata ancora nella nostra area", sospirava Pioli. Frase che gli era costata un diluvio di - comprensibili - sfottò, quelli del tiggì satirico di Canale 5 compresi.

