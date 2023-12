Affari tuoi, il Dottore beffa Fiorangela: "Come inganna lui"

15 dicembre 2023 a

Rifiuta 55mila euro e alla fine si porta a casa 30mila euro, quelli contenuti all’interno del pacco numero 7, che le era stato sorteggiato: questo quanto successo ieri sera a Fiorangela Giugliano, 50enne di Salerno, ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. La protagonista della puntata andata in onda ieri, parlando di sé, ha raccontato di essere da sempre in prima fila con l’Ail, l’Associazione Italiana lotta contro le leucemie-linfomi e mieloma.

Insieme a lei, durante il gioco, la sorella Raffaella. L'offerta massima arrivata dal dottore è stata di 55mila euro. Un colpo grosso che però la concorrente ha rifiutato, probabilmente pensando di avere una cifra più alta nel proprio pacco. Purtroppo, però, la somma che le è stata regalata dalla sorte era un po' più bassa. Per questo alla fine Fiorangela è riuscita a portarsi a casa "solo" 30mila euro.

Come sempre, la puntata di Affari tuoi è stata molto commentata sui social. Un utente, per esempio, ha scritto: "In questo gioco ci vuole pure parecchia poker face. Il Dottore le ha viste troppo convinte, troppo decise a continuare con quel pacco. Bisogna mascherare un po' di più e ingannarlo come lui inganna i concorrenti". Un altro, invece, commentando la vincita finale, ha scritto: "Ma come? Ci sono rimasta malissimo".