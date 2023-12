Affari Tuoi, "anche l'azzardo ha un limite": Francesca massacrata due volte

14 dicembre 2023 a

Un successo senza età, quello di Affari Tuoi, il programma dei pacchi in onda su Rai 1 ogni sera a partire dalle 20.40 e condotto dall'intramontabile Amadeus. Anche la puntata di ieri sera, mercoledì 13 dicembre, ha registrato il consueto botto: 4.974.000 telespettatori per la ragguardevole quota del 23,1% di share.

Già con i primi tiri, ecco che vengono esclusi dal gioco i pacchi da 20mila, 75mila e 200mila euro. A quel punto piove la prima offerta del Dottore, pari a 22mila euro, rifiutata dai concorrenti. E questi ultimi proseguono con altri tre tiri fortunati, tanto che l'offerta sale a 30mila euro.

A quel punto ecco che Francesca, quando ancora ci sono in gioco 100mila e 300mila euro, sceglie di rifiutare l'offerta e di proseguire con le successive tre chiamate. Scelta azzardata e in definitiva sbagliata: se ne vanno i pacchi da 300mila euro e da 100mila euro. Ovvio che a questo punto di offerte del Dottore non ne arrivino più, soltanto un cambio di pacco, accettato da Francesca e Marco: lasciano il 18 e si prendono il 17 delle Marche.

Insomma, per farla breve, il finale arriva ad essere complicatissimo: Francesca porterà a casa soltanto 10 euro: i 50mila euro si trovavano nel pacco 12, che era il giorno del matrimonio tra Francesca e Marco. E sui social, di fronte al finale di puntata, ecco che un saggio e puntuto utente commentava: "Troppi concorrenti si fanno prendere dall’euforia, vedendo ancora i pacchi top a metà gara, rifiutano cifre importanti, poi quasi sempre perdono. Anche l’azzardo ha un limite", concludeva la sua inoppugnabile sentenza.