Affari Tuoi, Fiorangela travolta dalle critiche: "Va bene niente!"

Partita molto combattuta tra i pacchi di Affari Tuoi. Protagonista Fiorangela che ha sfiorato il "botto", ovvero di portarsi a casa 200mila euro. Nel corso della puntata andata in onda questa sera, venerdì 14 febbraio, è stata avvincente fino all'ultimo pacco. Di fatto la concorrente ha fatto fuori quasi tutti i pacchi blu in pochissimo tempo. E a quel punto, quando sul campo sono rimasti solo quelli rossi, sono suonate le campane nello studio di Affari Tuoi: Fiorangela ha avuto al certezza di portare a casa i soldi. Ma sono rimasti i pacchi da 200.000, da 50.000 e da 30.000. Cifre del tutto interesssanti.

Ma la concorrente, presa dall'entusiasmo, ha rifiutato ogni offerta da parte del "dottore". Sia quelle di scambio ma soprattutto 55.000 euro. Infatti Fiorangela ha rifiutato un'offerta pesantissima che l'avrebbe messa al riparo da brutte sorprese, come poi è stato. Infatti il primo a saltare è stato il pacco da 200.mila euro. Poi quello da 50.000 e la concorrente così è rimasta con 30.000 da portare a casa.

Ma se avesse accettato l'offerta del "dottore" avrebbe avuto un premio molto più consistente. E così sui social in tanti si sono scatenati: "Tornare a casa con 'soli' 30 mila quando in gioco c'erano ancora 100,200 e 300 mila.. Contente loro ma per me è come una sconfitta". E ancora: "Va bene niente!! Hanno rifiutato 55000 euro! Il dottore la spunta sempre,lui ha il bastone per il manico...". Poi c'è chi mette il dito nella ferita: "No dai...alla fine soldi sicuri ma hanno vinto molto meno della prima offerta, assurdo". Insomma come sempre il pubblico si è diviso sulla scelta della concorrente. Anche questo fa parte della "tradizione" di Affari tuoi.