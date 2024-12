Luca Josi gela lo studio di Otto e Mezzo: "Salvini e il sequestro? Ecco cosa non mi è chiaro"

19 dicembre 2024 a

A Otto e Mezzo si discute di Matteo Salvini e del processo Open Arms e della sentenza che arriverà domani, venerdì 20 dicembre. Il ministro verrà giudicato in primo grado e di fatto in caso di condanna ha già annunciato il ricorso in appello. Il vicepremier e ministro dei Trasporti rischia 6 anni. E così Luca Josi, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo ha voluto mettere in chiaro alcune cose in modo lucido: "Domani, qualunque sia il verdetto alla fine vincerà Salvini", è la premessa.

Poi Josi argomenta nel dettaglio il suo ragionamento: "Innanzitutto se viene assolto risolve la questione dal punto di vista giudiziario. Se invece viene condannato la risolve dal punto di vista politico. Avrà un serbatoio infinito per alimentare la sua campagna. E a questo punto voglio dire una cosa, o meglio capirla". Cala il gelo in studio ma Josi prosegue: "Io ho dato pochissimi esami di dirittto ma non ho ancora capito l'accusa che viene mossa qual è? Si parla di sequestro di persona. Ma io dico: il sequestro è quando ti trattengo e non ti faccio uscire, non quando non ti faccio entrare". Nulla da eccepire in questa analisi che di certo sarà indigesta a sinistra...

